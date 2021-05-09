Son dakika haberi! Hamburgerci dükkanında okey masasına baskın kamerada
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Son dakika haberi! Hamburgerci dükkanında okey masasına baskın kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kağıthane ve Beyoğlu'nda polis ekipleri, tam kapanmada sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen faaliyet gösteren iş yerlerine baskın düzenledi.

Kağıthane ve Beyoğlu'nda polis ekipleri, tam kapanmada sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen faaliyet gösteren iş yerlerine baskın düzenledi. Baskın anları kameralara yansırken, hamburgerci dükkanında okey oynayan grubun da aralarında olduğu 45 kişiye toplam 156 bin 15 lira idari para cezası uygulandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle 17 günlük tam kapanma karar alınmıştı. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ve Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, ilçelerde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen faaliyet gösteren iş yerlerine baskın düzenledi. Kağıthane'de polis ekipleri Gültepe, Talatpaşa, Çeliktepe ve Merkez mahallelerinde düzenledikleri baskınlarda içerideki vatandaşların kısıtlamayı ihlal etmelerinin yanı sıra sosyal mesafe kuralına uymadıklarını ve maske takmadıklarını gördü. Denetimlerde hamburgerci dükkanında okey oynayan grubunda da içerisinde olduğu 25 kişiye idari para cezası uygulandı.

45 kişiye 156 bin 15 lira ceza

Beyoğlu'nda ise polis ekipleri bir kıraathanenin yasağa rağmen faaliyet gösterdiği ihbarını aldı. İhbar üzerine adrese baskın düzenleyen polis, içerinin dolu olduğunu gördü. Okey oynayan ve kuralları hiçe sayan 20 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan idari para cezası uygulandı. İki ilçede yapılan denetimlerde toplam 156 bin 15 lira cezai işlem uygulandı. Baskın anları ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Hamburgerci dükkanında okey masasına baskın kamerada
Son dakika haberi! Hamburgerci dükkanında okey masasına baskın kamerada
Son dakika haberi! Hamburgerci dükkanında okey masasına baskın kamerada
Son dakika haberi! Hamburgerci dükkanında okey masasına baskın kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu
Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu
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