Son dakika haberi | Hamburg'da polis şiddetine maruz kalan Türk genci psikolojik destek alıyor Son dakika gündem haberine göre Almanya'nın Hamburg kentinde önceki gün 4 polisin Kadir Holdur'a orantısız güç kullanıp biber gazı sıkmasının ardından 15 yaşındaki gencin psikolojik destek aldığı bildirildi.

Almanya'nın Hamburg kentinde önceki gün 4 polisin Kadir Holdur'a orantısız güç kullanıp biber gazı sıkmasının ardından 15 yaşındaki gencin psikolojik destek aldığı bildirildi.

Gencin babası Baki Holdur AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun gece uyuyamadığını ve zaman zaman ağladığını ifade ederek, "Oğlum için psikolojik destek alıyoruz. Oğluma bir travma yaşattılar. Polisler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Olayın yaşandığı gün oğlunu evde beklerken Hamburg polisinin aradığını anlatan Holdur, karakola gittiğini ve Kadir'i bir an tanıyamadığını belirtti.

Polis karakolunda da kötü muamele gördüklerini savunan Holdur, "13 yaşındaki diğer oğlum benden önce karakola gitmiş Kadir için. Onu da polisler karakoldan çıkartmışlar. Ben karakola gittiğimde kapıda bekliyordu. Beraber içeri girince polislere 'sizin çocuklara davranış şekliniz bu mu?' diye sitemde bulundum" dedi.

Oğlunu karakoldan alıp eve geldiğinde vücudunda morluklar olduğunu gördüğüne dikkati çeken Holdur, "Kadir okula gittiği için doktor bir hafta rapor verdi. Diğer darp ile ilgili raporu da önümüzdeki günlerde alacağız. Kadir daha iki gün önce 15 yaşına girdi. Bu muamele kabul edilebilir bir şey değil. Son günlerde Almanya'da yaşananlara bakınca nereye gidiyoruz diye düşünmeden edemiyorum." diye konuştu.

Baba Baki Holdur olaydan sonra Başkonsolos Yonca Sunel'in kendisini aradığını ve başkonsolosluğa davet ettiğini belirterek, "Kimsesiz olmadığımızı görmek güzel. Sahip çıkıyorlar. Olaydan sonra çok sayıda kişi aradı geçmiş olsun dedi. Yalnız olmadığımızı gördük. Arayan soranlara da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Olay

Hamburg'da polis, kaldırımda elektrikli elektrikli scooter süren Kadir Holdur'u durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak üzerinde kimliği bulunmayan Kadir Holdur'u kimlik tespiti için zorla karakola götürmek isteyen polis kontrolü kaybederek genci bir duvarın dibine sıkıştırdı, içlerinden biri ise boğazını sıktı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polislerin genci sıkıştırdığı duvarda, Amerika'da polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un ölmeden önceki sözleri olan "nefes alamıyorum" yazısının bulunması dikkati çekti.

Sosyal medyada polisin davranışına çok sayıda tepki yorumu yapılmıştı.

Kaynak: AA