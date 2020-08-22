Son dakika haberi... Hamburg'da polis şiddetine maruz kalan 15 yaşındaki Kadir Holdur'a destek mitingi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Hamburg'da polis şiddetine maruz kalan 15 yaşındaki Kadir Holdur'a destek mitingi yapıldı

Son dakika haberleri: Almanya'nın Hamburg kentinde polis şiddetine maruz kalan 15 yaşındaki Kadir Holdur için destek mitingi düzenlendi.

Son dakika haberi... Hamburg'da polis şiddetine maruz kalan 15 yaşındaki Kadir Holdur'a destek mitingi yapıldı
22.08.2020 20:12 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:16

Almanya'nın Hamburg kentinde polis şiddetine maruz kalan 15 yaşındaki Kadir Holdur için destek mitingi düzenlendi.

Almanya'nın Hamburg kentinde 17 Ağustos tarihinde okuldan eve döndüğü sırada elektrikli scooterı kaldırımda sürdüğü gerekçesiyle okul polisi tarafından durdurulan 15 yaşındaki Kadir Holdur, yanında kimliği olmadığı gerekçesi ile karakola götürülmek istenmişti. Holdur, Almanya kanunlarına göre 16 yaşından küçüklerin kimlik taşıma zorunluluğu bulunmamasına rağmen polisin kendisini karakola götürmek istemesi üzerine direnince olay yerine en az 15 polis gelerek küçük çocuğa şiddet uygulamıştı. Olayın basına yansıması ile birçok kişi polise ve yaşananlara tepki gösterdi.

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) tarafından "Polis şiddetini kınıyoruz, sorumluların hesap vermesini istiyoruz" başlığı altında Hamburg'da bir miting düzenlendi. Pandemi kuralları çerçevesinde 300 kişinin katıldığı mitingde, Almanya'daki polis şiddeti protesto ettiler. Polis kontrolünde yapılan miting yaklaşık 2 saat sürdü. Hamburg Sanatkarlar Odası (Handwerkskammer) önünde toplanan kalabalık, polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı sloganlar atarken, küçük çocuğa şiddet uygulayan polislerin görevden alınmasını istedi. Göstericiler, sık sık "Alman polisi, ırkçıları koruyor" şeklinde slogan atıldı.

Mitingi organize eden komitede yer alan Hamburg Sol Parti Eyalet Milletvekili Deniz Çelik yaptığı konuşmada, "Bugün burada 15 yaşındaki Kadir'e yönelik acımasız polis şiddetini protesto etmek, Kadir ve ailesinin adalet mücadelesinde yalnız olmadığını göstermek için toplandık. Kızgın ve öfkeliyiz. Polisin kusurlu davranışını örtbas etmek için onu suçlu kılmak için günlerdir düzenlenen kampanya devam ediyor. 8 kadar polis memurunun 15 yaşındaki astımlı bir çocuğa şiddet uygulaması, biber gazı ve cop kullanması gerçeğini, hiçbir şey haklı gösteremez. Son haftalarda Almanya genelinde defalarca orantısız polis şiddetine maruz kalındığını biliyoruz. Üniformalı insanlar tarafından işlenen suçların genellikle sonuçsuz olduğu gerçeğinden bıktık. Irkçılığa ve polis şiddetine karşı mücadele, bir bütün olarak toplumun görevidir. Irkçılığa karşı mücadeleyi ancak etkilenen azınlıklar çoğunluk toplumu tarafından desteklenirse kazanabiliriz. Biz, birlikte olursak güçlü oluruz" ifadeleri kullandı.

Çelik, Holdur'a uygulanan şiddet olayının tarafsız bir kurum tarafından araştırılması ve bu olaya katılan polislerin görevden alınması talebini de dile getirildi.

Mitingden sonra ise alanın dar olmasından dolayı pandemi kuralları kapsamında sadece 50 kişinin olayın olduğu Kohlhöfen Caddesi'ne yürümesine izin verildi. Polislerin, Holdur'a şiddet uyguladığı duvarın önüne gelen kalabalık, olay günü duvarda İngilizce olarak yazılı olan "Nefes alamıyorum" gibi yazıların gece yarısı silindiğini görünce şaşkınlık yaşadı. Aktivistler, duvara "Irkçı polis şiddetine karşıyız! 8 polis, 17 Ağustos 2020'de arkadaşımız Kadir'e bu alanda orantısız güç kullanmıştır" yazılı bir afiş yapıştırdı. Miting sonunda polislerin bu yazıları tekrar silmelerini istemeleri üzerine polis ile aktivistler arasında kısa bir tartışma yaşanırken, organize komitesi miting sonunda afişi tekrar sökmek zorunda kaldı.

Mitingden bir gün önce ise Avukat Mülayim Hüseyin önderliğindeki bir grup, Holdur'un ifade verdiği Polis Karakolu önünde bir eylem yaptı. Eylemciler, "15 yaşındaki Kadir için yapılan otoriter devlet şiddetine hayır, teşekkürler" yazılı pankart taşırken, Amerika'da polisler tarafından öldürülen George Floyd'un "nefes alamıyorum" sözüne de pankartta yer verdiler. Avukat Hüseyin yaptığı açıklamada, "Kadir hepimizin çocuğu olabilirdi. Devlet otoritesinin tüm şiddetleri kullanılarak, Kadir'in kelepçelenmesi ve bir terörist muamelesi yapılması şok edicidir. Buna cevapsız kalmadığımızı belirtmek için bu eylemi yaptık" dedi.

Öte yandan Hamburg'daki sivil toplum kuruluş (STK) başkanlarından oluşan 12 kişilik heyet de Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel ile birlikte Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Meyer'i makamında ziyaret ettiler. Basına kapalı yapılan görüşmede, Holdur olayı üzerine görüşülürken, bazı STK Başkanları polisin tutumunu sert bulduklarını dile getirdi. Görüşmede, polislerin de hata yapabileceği ve kendilerini savunmak zorunda oldukları belirtildi. Polislerin görevden alınıp alınmayacağı ise bilinmiyor.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı 3. Sayfa
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Güncel
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin Politika
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi Güncel
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha Ekonomi
AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı
14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
İş insanının başına gelmeyen kalmadı! Kaçırılmıştı, sekreteri intihar etmişti şimdi de bakıcısı ölü olarak bulundu
İş insanının başına gelmeyen kalmadı! Kaçırılmıştı, sekreteri intihar etmişti şimdi de bakıcısı ölü olarak bulundu
4 takla atan otomobilden yara almadan çıkan minik Ayça, korkudan anne ve babasının elini bırakmadı
4 takla atan otomobilden yara almadan çıkan minik Ayça, korkudan anne ve babasının elini bırakmadı
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü
İngiltere Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama: Koronavirüs daima aramızda olacak
İngiltere Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama: Koronavirüs daima aramızda olacak
Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü 'Negatif'e çekti
Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü "Negatif"e çekti
Bakan Koca, 32 kişinin enfekte olduğu düğünün detaylarını paylaştı
Bakan Koca, 32 kişinin enfekte olduğu düğünün detaylarını paylaştı
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hacı Bektaş Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Alişan Sezen Aksu Merve Boluğur
Spor Can Bartu Metin Oktay Caner Erkin Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Tır Çocuk Enerji Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Hamburg'da polis şiddetine maruz kalan 15 yaşındaki Kadir Holdur'a destek mitingi yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 20:50:25. #1.15#
title