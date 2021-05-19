Son dakika haberi | Hamas üyesi el-Rishq, ateşkes haberlerini yalanladı

Son dakika haberler... İsrail medyasında çıkan İsrail-Filistin arasındaki ateşkes haberlerini yalanlayan üst düzey Hamas yetkilisi İzzat el-Rishq, "Ateşkes için herhangi bir anlaşmaya veya belirli bir zamanlamaya ulaşılmadı" dedi.

İsrail medyasında çıkan İsrail-Filistin arasındaki ateşkes haberlerini yalanlayan üst düzey Hamas yetkilisi İzzat el-Rishq, "Ateşkes için herhangi bir anlaşmaya veya belirli bir zamanlamaya ulaşılmadı" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ve Filistin arasında ateşkes yapılacağı öne sürülmüştü. İsrail medyasının üst düzey İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberlerde, Perşembe günü İsrail ve Filistin arasında ateşkes yapılacağı iddia edilmiş, beklenmedik gelişmeler dışında ateşkesin Perşembe günü yürürlüğe gireceği aktarılmıştı. İsrail medyasında çıkan İsrail-Filistin arasındaki ateşkes haberlerine ilişkin açıklama yapan üst düzey Hamas yetkilisi İzzat el-Rishq, "Bazı düşman medyasının Hamas'ın Perşembe günü ateşkesi kabul ettiği doğru değil" ifadelerini kullanarak, "Ateşkes için herhangi bir anlaşmaya veya belirli bir zamanlamaya ulaşılmadı" dedi.

El-Rishq, Birleşmiş Milletler, Mısır, Katar ve diğer ülkeler tarafından yürütülen ateşkesi koordine etme çabalarının sürdüğünü ifade etti. Arabulucuların çabalarının ve temaslarının ciddi ve sürekli olduğunu belirten el-Rishg, "Filistin halkının talepleri açık ve iyi biliniyor" dedi.

İSRAİL MEDYASI PERŞEMBE GÜNÜ ATEŞKES İLAN EDİLECEĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

İsrail merkezli Kanal 12, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Perşembe gününden itibaren ateşkese hazır olduğunu ABD'ye bildirdiğini öne sürmüştü. İsrail medyasında birçok kuruluş ise kaynak göstermeden, her iki tarafında da mevcut çatışmada hedeflerine ulaşması nedeniyle 2-3 gün içinde gerçekten bir ateşkesin beklendiğini bildirmişti.

BAZI MEDYA KURULUŞLARI ATEŞKESİ YALANLAMIŞTI

Bazı medya kuruluşları ise adı açıklanmayan bir diplomatik kaynağa dayandırdıkları haberlerinde, "Bu geceki raporların aksine, İsrail'in hiçbir anlaşma veya taahhüdü bulunmadığını" ifade etmişti.

HAMAS'IN ATEŞKESİ KABUL ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

İsrail medyasında yer alan haberlerde, Mısır'ın İsrail-Filistin arasında Perşembe günü saat 06.00'dan itibaren başlayacak bir ateşkes önerdiği bildirilmişti. Haberlerde ayrıca, Hamas'ın bu ateşkese olumlu yanıt verdiği ifade edilirken, İsrail'in ise ateşkes teklifine henüz yanıt vermediği aktarılmıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı