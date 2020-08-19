Son dakika haberi! Hamas, Sudan Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün İsrail'le normalleşme açıklamasına tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Hamas, Sudan Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün İsrail'le normalleşme açıklamasına tepki gösterdi

Gelen son dakika haberine göre Hamas, Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haydar Bedevi'nin ülkesinin İsrail'le normalleşme niyetinde olduğu yönündeki açıklamasına tepki göstererek, normalleşmenin bölge halklarına hiçbir faydası olmayacağını açıkladı.

Son dakika haberi! Hamas, Sudan Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün İsrail'le normalleşme açıklamasına tepki gösterdi
19.08.2020 01:03 | Son Güncelleme: 19.08.2020 01:24

Hamas, Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haydar Bedevi'nin ülkesinin İsrail'le normalleşme niyetinde olduğu yönündeki açıklamasına tepki göstererek, normalleşmenin bölge halklarına hiçbir faydası olmayacağını açıkladı.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bedevi'nin ülkesinin İsrail'le normalleşme niyetiyle ilgili açıklamalarının, İsrail'i temel düşman olarak kabul eden Sudan halkının duruşuyla çeliştiğini söyledi.

Kasım, Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün açıklamasını kınadıklarını ifade ederek, "Normalleşme yolu, Filistin halkına karşı saldırganlığını sürdürmesi ve işlediği suçları artırmasında İsrail'i cesaretlendiriyor." dedi.

"Normalleşme yolunun kapanması" yönünde çağrı yapan Kasım, bunun yayılmacı Siyonist projeye fayda sağlamaktan başka bölge halklarına hiçbir faydası olmayacağını kaydetti.

Sözcü Bedevi, ülkesinin İsrail'le ilişkileri normalleştirme niyetinde olduğunu, "Sudan'ın normalleşmesinin farklı ve benzersiz olacağını, diğer ülkelere benzemeyeceğini" açıklamıştı.

Bedevi, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın Uganda'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesini, iki taraf arasında gerçekleşebilecek temaslara kapı açan cüretkar bir adım olarak nitelemişti.

Bedevi'nin söz konusu açıklaması Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme anlaşmasını ilan etmesinden 5 gün sonra geldi.

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen de pazar günü, BAE'den sonra Sudan'ın da yakında Tel Aviv ile normalleşme anlaşmasına varacağını açıklamıştı.

BAE-İsrail normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı Güncel
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Güncel
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri Dünya
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü Dünya
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var 3. Sayfa
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Ekonomi
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Hafter, Libya'da aylardır petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı
Hafter, Libya'da aylardır petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı
AFAD Başkanı'ndan, gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama: Telefon çocukta değil
AFAD Başkanı'ndan, gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama: Telefon çocukta değil
Kayıp tür olarak bilinen fil fareleri, Afrika'da 50 yıl aradan sonra yeniden görüldü
Kayıp tür olarak bilinen fil fareleri, Afrika'da 50 yıl aradan sonra yeniden görüldü
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Fahrettin Koca, 21 Eylül'ü işaret edip mesajı verdi: Çocuklara bunu çok gören var mı?
Fahrettin Koca, 21 Eylül'ü işaret edip mesajı verdi: Çocuklara bunu çok gören var mı?
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
8 ilde 16 yerleşim yeri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
8 ilde 16 yerleşim yeri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Muharrem İnce Aylin Nazlıaka Fahrettin Altun
Magazin Ozan Güven Şükran Ovalı Halit Ergenç İbrahim Büyükak
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Karar Çocuk Şiddet
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Hamas, Sudan Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün İsrail'le normalleşme açıklamasına tepki gösterdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 01:57:00. #1.15#
title