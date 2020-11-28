Son dakika haberi | Hamas lideri Heniyye, İranlı nükleer bilimcinin öldürülmesini kınadı
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Son dakika haberi | Hamas lideri Heniyye, İranlı nükleer bilimcinin öldürülmesini kınadı

28.11.2020 22:27 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:30
Son dakika haberi | Hamas lideri Heniyye, İranlı nükleer bilimcinin öldürülmesini kınadı

Son dakika haberlerine göre Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i telefonla arayarak Fahrizade'nin ölümü nedeniyle İran halkına başsağlığı diledi. "Bu büyük olay karşısında İran'ın yanındayız." ifadesini kullanan Heniyye, "güpegündüz ve pervasızca adam öldürmeyi mübah gören bir zihniyeti yansıtan suikastı" kınadı.

Heniyye, suikast politikasının Filistin direnişine diz çöktüremediği gibi İran'a ve direniş eksenine de çöktüremeyeceğini kaydetti.

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İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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