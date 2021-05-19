Son dakika haberi! Hamas, İsrail'le ateşkes yapmayı kabul ettiği yönündeki iddiaları yalanladı
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Son dakika haberi! Hamas, İsrail'le ateşkes yapmayı kabul ettiği yönündeki iddiaları yalanladı

Son dakika haberi! Hamas, İsrail'le ateşkes yapmayı kabul ettiği yönündeki iddiaları yalanladı
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Hamas, İsrail ile perşembe günü ateşkes yapmayı kabul ettikleri yönündeki iddiaları yalanladı.

Hamas, İsrail ile perşembe günü ateşkes yapmayı kabul ettikleri yönündeki iddiaları yalanladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak, Twitter hesabından Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulması için herhangi bir anlaşmaya varılmadığını ve zaman belirlenmediğini belirtti.

"Bazı düşman yayın organlarında yer alan Hamas'ın perşembe günü ateşkes yapmayı kabul ettiği yönündeki haberler doğru değil." ifadelerine yer veren Raşak, arabulucuların çaba ve temaslarının ciddi şekilde sürdüğünü vurguladı.

Raşak, "Halkımızın talepleri açık ve biliniyor." ifadelerini kullandı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları durdurmaya yönelik çabalarının Tel Aviv'in engelleme girişimine rağmen devam ettiğini belirtti.

İsrail medyasını değil saldırganlığı durdurmak için çabalayan ülkelerin resmi medyalarını dikkate aldıklarını ifade eden Berhum "Mısır, Katar ve BM'nin çabaları hala devam ediyor. Ancak işgalciler, sivillere yönelik bombardıman ve saldırılarla bu çabaları başarısız kılıyor." diye konuştu.

Filistin halkının talepleri doğrultusunda, savaşa taktik için değil stratejik bir amaçla girdiklerini belirten Berhum, bu taleplerin, Şeyh Cerrah Mahallesi başta olmak üzere Kudüs'teki her türlü saldırganlığın durdurulması, Mescid-i Aksa'daki ve Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik ihlallerin durdurulması olduğunu vurguladı.

Mısır'dan henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Mısır yönetiminin Gazze Şeridi'nde yaşanan gerilimi sona erdirmek için Hamas ve İsrail'e perşembe gününden itibaren yürürlüğe girecek ateşkes önerdiği bildirilmişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, tarafların kabul etmesi halinde Mısır'ın önerdiği ateşkesin perşembe yerel saatle 06: 00'da uygulanmaya başlanmasının planlandığı belirtilmişti.

Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinden bulunduran Hamas'ın ateşkes önerisini kabul ettiği, İsrail'den ise henüz yanıt gelmediği ifade edilmişti.

Öte yandan Haaretz gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bazı kaynaklar, Gazze'ye saldırıların birkaç gün içinde sonlandırılmasını beklediklerini dile getirmişti.

?- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 217 kişi yaşamını yitirdi, 1500 kişi de yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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