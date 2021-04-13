Son dakika haberi! Hamas İsrail'in seçim listesindeki isimlere gözaltılarını durdurması için uluslararası topluma çağrıda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Hamas İsrail'in seçim listesindeki isimlere gözaltılarını durdurması için uluslararası topluma çağrıda bulundu

Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Hamas İsrail'in seçim listesindeki isimlere gözaltılarını durdurması için uluslararası topluma çağrıda bulundu

Son dakika gündem haberine göre Hamas, yaklaşan Filistin seçimleri için hazırladıkları listede yer alan isimlerin, İsrail tarafından gözaltına alınmasına uluslararası tarafların engel olmasını istedi.

Hamas, yaklaşan Filistin seçimleri için hazırladıkları listede yer alan isimlerin, İsrail tarafından gözaltına alınmasına uluslararası tarafların engel olmasını istedi.

Hamas'ın seçim listesi "Kudüs'te Buluşalım'ın" Sözcüsü Ala Humeydan, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in listedeki bazı isimleri gözaltına alması, bir kısmını da tehdit etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uluslararası toplumu, duruma hızlıca müdahil olmaya, İsrail'in bu tür saldırılarını durdurmaya, Filistin'deki demokratik süreci korumak için çalışmaya ve gözaltına alınan adayların serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapmaya çağıran Humeydan, İsrail'in seçimler nedeniyle gözaltı, tehdit ve gözdağı politikası izlediğini söyledi.

Listeden Nacih Asi'nin dün Ramallah'ta, Hasan el-Verdiyan'ın da geçen hafta Beytullahim kentinde gözaltına alındığını aktaran Humeydan, buna ek olarak tehditler ve görüşmelere çağırmaların olduğunu kaydetti.

Humeydan, İsrail'in siyasi ayrılığın bitmesi ve uzlaşının sağlanması yolunda atılacak bir adım olan seçimlerin yapılmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin Anayasası, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Türker Ertürk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Fatih Terim Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Hamas İsrail'in seçim listesindeki isimlere gözaltılarını durdurması için uluslararası topluma çağrıda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 16:24:41. #1.15#
title