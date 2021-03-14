Hamas'ın siyasi bürosuna ilk kadın üye seçildi

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın en yüksek karar alma organı olan siyasi bürosuna ilk kadın üye olarak Cemila el-Şanti seçildi.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın en yüksek karar alma organı olan siyasi bürosuna ilk kadın üye olarak Cemila el-Şanti seçildi.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın en yüksek karar alma organı olan siyasi bürosuna ilk kadın üye seçildi. Hamas hareketinin 20 liderinin yer aldığı siyasi büronun ilk kadın üyesi 66 yaşındaki Cemila el-Şanti oldu. El-Shanti, 2004 yılında İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri ABD al-Aziz el-Rantisi'nin eşi olarak biliniyor.

Üst düzey Hamas yetkilisi Süheyl Hintçe yaptığı açıklamada, "Bu, Hamas hareketinin Filistinli kadınlara olan saygısını, mücadelelerini, kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını doğruluyor" dedi.

Hamas son birkaç aydır kendi içinde seçimler yaparken, oylamalar Gazze, Batı Şeria, yurtdışının yanı sıra İsrail hapishanelerinde de gizlice yapılıyor.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı