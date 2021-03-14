Hamas'ın siyasi bürosuna ilk kadın üye seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hamas'ın siyasi bürosuna ilk kadın üye seçildi

14.03.2021 22:29 | Son Güncelleme: 14.03.2021 22:59
Hamas'ın siyasi bürosuna ilk kadın üye seçildi

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın en yüksek karar alma organı olan siyasi bürosuna ilk kadın üye olarak Cemila el-Şanti seçildi.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın en yüksek karar alma organı olan siyasi bürosuna ilk kadın üye olarak Cemila el-Şanti seçildi.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın en yüksek karar alma organı olan siyasi bürosuna ilk kadın üye seçildi. Hamas hareketinin 20 liderinin yer aldığı siyasi büronun ilk kadın üyesi 66 yaşındaki Cemila el-Şanti oldu. El-Shanti, 2004 yılında İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri ABD al-Aziz el-Rantisi'nin eşi olarak biliniyor.

Üst düzey Hamas yetkilisi Süheyl Hintçe yaptığı açıklamada, "Bu, Hamas hareketinin Filistinli kadınlara olan saygısını, mücadelelerini, kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını doğruluyor" dedi.

Hamas son birkaç aydır kendi içinde seçimler yaparken, oylamalar Gazze, Batı Şeria, yurtdışının yanı sıra İsrail hapishanelerinde de gizlice yapılıyor.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Pervin Buldan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Hakan Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hamas'ın siyasi bürosuna ilk kadın üye seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 23:02:58. #1.16#
title