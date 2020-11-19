Son dakika haberi: Hamas, Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyyani'nin İsrail'de büyükelçilik açma talebini kınadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Hamas, Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyyani'nin İsrail'de büyükelçilik açma talebini kınadı

19.11.2020 16:05 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:05
Son dakika haberi: Hamas, Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyyani'nin İsrail'de büyükelçilik açma talebini kınadı

Son dakika gündem haberi: Hamas, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani'nin İsrail ziyaretini ve İsrail'de büyükelçilik açma talebini kınadı.

Hamas, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani'nin İsrail ziyaretini ve İsrail'de büyükelçilik açma talebini kınadı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Bahreyn'in tutumunu "ulusal hata" olarak niteleyerek, "Bahreyn Dışişleri Bakanı'nın İsrail'i ziyaretini, suçlu ve işgalci liderlerle dostane konuşmalarını Arap olarak ve ahlaki açıdan kabul etmiyoruz ve kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kasım, Dışişleri Bakanı Zeyyani'nin İsrail'de büyükelçilik açma talebinin Bahreyn rejiminin normalleşme anlaşmasını imzalayarak işlediği "ulusal hatayı" derinleştirme konusundaki ısrarını yansıttığını dile getirdi.

İsrail'de büyükelçilik açılması talebinin Bahreyn halkının ulusal çıkarlarına ve Arap toplumunun değerlerine aykırı olduğunu belirten Kasım, Zeyyani'nin ziyaretinin Kudüs'teki Filistin yerleşimlerine saldırısı ile aynı zamanda gerçekleştiğini ve bu durumun Bahreyn'in İsrail'in suç ve saldırılarına ortak olduğu anlamına geldiğini kaydetti.

Geçen ay iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi anlaşmasının imzalanmasından sonra İsrail'e ilk ziyaretini dün gerçekleştiren Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyyani, İsrail'de büyükelçilik açma isteğini Tel Aviv yönetimine iletmişti.

İsrail'in de Bahreyn'in başkenti Manama'da büyükelçilik açma başvurusunun kabul edildiğini dile getiren Zeyyani, bu adımın iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sunacağını ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

İlgili Haberler

Bahreyn Dışişleri Bakanı, İsrail'de
Bahreyn Dışişleri Bakanı, İsrail'de
Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyani İsrail'de
Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyani İsrail'de
Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail'de
Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail'de
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Süleyman Soylu Vladimir Putin Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ezgi Mola Cansu Dere Funda Eryiğit
Spor Mert Günok Ozan Kabak Deniz Türüç Abdullah Avcı Sebastian Vettel
Tüm Haberler Uefa Milli Macaristan Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Hamas, Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyyani'nin İsrail'de büyükelçilik açma talebini kınadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 16:08:21. #1.15#
title