Son dakika haberi: Halkbank'tan Türk P ve I Sigorta AŞ'nin hisse devrine ilişkin açıklama
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Son dakika haberi: Halkbank'tan Türk P ve I Sigorta AŞ'nin hisse devrine ilişkin açıklama

16.10.2020 18:41 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:44
Son dakika haberi: Halkbank'tan Türk P ve I Sigorta AŞ'nin hisse devrine ilişkin açıklama

Son dakika haberi: Halkbank, Türk P ve I Sigorta AŞ'nin sermayesindeki yüzde 16,6667 oranındaki Halkbank hisselerinin Türkiye Sigorta AŞ'ye satış yoluyla devrine ilişkin banka yönetim kurulu tarafından karar alındığını bildirdi.

Halkbank, Türk P ve I Sigorta AŞ'nin sermayesindeki yüzde 16,6667 oranındaki Halkbank hisselerinin Türkiye Sigorta AŞ'ye satış yoluyla devrine ilişkin banka yönetim kurulu tarafından karar alındığını bildirdi.

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin tek bir çatı altında birleşmesi kapsamında bankamız iştiraki olan Türk P ve I Sigorta AŞ'nin sermayesindeki yüzde 16,6667 oranındaki bankamız hisselerinin de Türkiye Sigorta AŞ'ye satış yoluyla devrine ilişkin bankamız yönetim kurulu tarafından karar alınmış olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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