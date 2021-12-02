Son dakika haberi: Halkbank'ın kaptanı Selçuk Keskin'in hayalinde olimpiyat var Açıklaması

SELÇUK, İZMİR (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımının kaptanı Selçuk Keskin, hayalinin olimpiyat şampiyonluğu yaşamak olduğunu söyledi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk Keskin, Türkiye'nin bir takım sporunda olimpiyat şampiyonu olmasını çok istediğini belirterek "O başarı hayalini gerçekleştiren branş kendini de ülke sporunu da üst mertebeye taşır. İnşallah önümüzdeki olimpiyatlarda takım sporlarında şampiyonluk yaşayabiliriz. Elbette bu voleybolda olur ve ben de bu ekibin bir parçası olabilirsem ne mutlu bana." dedi.

Tecrübeli oyuncu, 30 yıldır voleybolun içinde olduğuna, en üst ligdeki 23. yılını yaşadığına dikkati çekerek voleybol felsefesinin "adil bir şekilde kazanmaya odaklı" olduğunu vurguladı.

İstanbul'da, kulüp takımlarında oynadıktan sonra Ankara'ya döndüğü için kendini şanslı hissettiğini aktaran Selçuk Keskin, "Halkbank'a döndüğüm için kendimi şanslı hissediyorum. Türkiye'nin en çok şampiyonluğu bulunan takımında yer almak ve kaptanlık yapmak onur verici. Ayrıca Ankara'yı çok seviyorum. Çünkü eşimle Ankara'da tanıştık. Ankara'nın bendeki yeri apayrı. " ifadelerini kullandı.

Halkbank takımının "karakterini sahaya yansıtan bir ekip" olduğunu kaydeden Keskin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizi bir takımın kolayca yenemeyeceğine dair ben ve takımda bir inanç oluştu. Bu çok önemli bir takım tavrı. Sabırlıyız ve yenilgiye tahammülümüz yok. Üç kulvarda yarışıyoruz. Bu bir takım için elbette zor. Avrupa kupası oynayan takımların kaderidir bu. Ama sezon başında çok sıkı bir hazırlık dönemi geçirdik ve mücadeleye hazırız. Bazı şanssız sakatlıklar yaşadık. Bu sakatlıklar süreci olumsuz etkilemesin diye herkes üzerine düşenden daha fazla sorumluluk aldı. Şanslıyız, çünkü takımımızdaki tüm oyuncular ilk altı oynayabilecek kapasitede. Eğer böyle çalışmaya devam edersek ki edeceğiz, sezon sonu tüm kupalarda hedefine ulaşmış bir Halkbank öngörüyorum."

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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