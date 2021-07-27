Son dakika haberi! Halkbank, Arjantinli voleybolcu Nicolas Bruno'yu transfer etti

Son dakika haberi: Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Arjantinli smaçör Nicolas Bruno'yu renklerine bağladı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Arjantinli smaçör Nicolas Bruno'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin Milli Takımı'nın formasını giyerek olimpiyat tecrübesi kazanan 32 yaşındaki Bruno ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Halkbank'a transferini değerlendiren 1,87 metre boyundaki Bruno, "Halkbank büyük bir kulüp. Ulaşmak istediği zirveler var. Bu sezon başarabileceğimiz her şey için çok heyecanlıyım. Halkbank formasını giymek ve her maçı kazanmak için mücadele etmek adına burada olmaktan çok mutluyum. Herkes için başarılı bir sezon dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan