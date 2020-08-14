Son dakika haberi... Halkapınar'da KOVİD-19 tedbir denetimleri yapıldı Son dakika habere göre Halkapınar'da, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Halkapınar'da, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Çeşitli esnaf, kahvehane, berber, lokanta gibi iş yerlerinin denetimlerine, ilgili kamu kurumlarının yönetici ve personeli ile güvenlik güçleri katıldı.

Vatandaş ve esnaflar, içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde hijyen, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, iş kolları ile yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA