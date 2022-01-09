Son dakika haberi | HALKALI'DA YÜK TRENİNDE YANGIN; ALEVLER HATTIN ELEKTRİK TELLERİNİ KOPARDI - Haberler
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Son dakika haberi | HALKALI'DA YÜK TRENİNDE YANGIN; ALEVLER HATTIN ELEKTRİK TELLERİNİ KOPARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: HALKALI Tren İstasyonu'nda yük treninde yangın çıktı.

HALKALI Tren İstasyonu'nda yük treninde yangın çıktı. Lokomotif kısmında çıkan yangın nedeniyle rayların elektrik telleri de koptu. Trenin makinisti kendisini dışarıya atarken yangın çevredekiler tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.50'de Halkalı Tren İstasyonu'nda, atıl durumdaki Çerkezköy hattındaki yük treninde çıktı. Hareket halindeki trenin lokomotif kısmından bir anda alevler yükseldi. Makinist alevleri fark edince treni durdurup, kendini dışarı attı. Alevlerin sıçradığı hattın elektrik telleri koptu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Çevredekilerin çabasıyla söndürülen yangında itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Trendeki yangın çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trenden yükselen alevlerin elektrik tellerine sıçradığı görülüyor.

Son dakika haberi | HALKALI'DA YÜK TRENİNDE YANGIN; ALEVLER HATTIN ELEKTRİK TELLERİNİ KOPARDI

Son dakika haberi | HALKALI'DA YÜK TRENİNDE YANGIN; ALEVLER HATTIN ELEKTRİK TELLERİNİ KOPARDI

Son dakika haberi | HALKALI'DA YÜK TRENİNDE YANGIN; ALEVLER HATTIN ELEKTRİK TELLERİNİ KOPARDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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