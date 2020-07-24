Son dakika haberi: Halk Günü Buluşmaları, Tuzla ile Erzurum arasında köprü oluşturdu
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Son dakika haberi: Halk Günü Buluşmaları, Tuzla ile Erzurum arasında köprü oluşturdu

Bir son dakika haberine göre Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından geleneksel olarak devam ettirilen Halk Günü Buluşmaları Tuzla ile Erzurum arasında bir köprü oluşturdu.

Son dakika haberi: Halk Günü Buluşmaları, Tuzla ile Erzurum arasında köprü oluşturdu
24.07.2020 18:25 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:50

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından geleneksel olarak devam ettirilen Halk Günü Buluşmaları Tuzla ile Erzurum arasında bir köprü oluşturdu.

Yıllarca yüz yüze kesintisiz sürdürülen ve korona virüs sürecinde sosyal medya üzerinden süren halk günü buluşmaları, bir ilke imza atan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile 1200 kilometre uzaklıktan ve 2000 metrelik rakımdan devam etti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın annesinin rahatsızlığı sebebiyle aniden Erzurum'a gitmesi üzerine, geleneksel olarak süregelen halk günü buluşması da İstanbul'un giriş kapısı Tuzla ile Anadolu'nun kapılarından olan Erzurum'u sosyal medyada bir araya getirdi.

Tuzlalı hemşehrileri ile Erzurum'dan bir araya gelen Dr. Şadi Yazıcı, "Annem rahatsız olunca hemen çıkıp geldim. Uçak bulamadım Erzurum'a. Trabzon üzerinden gelmek zorunda kaldım gecenin bir yarısında." diyerek başladığı sözlerine, "Sağlığınızı koruyun. Her şeyin başı sağlık. Sağlık olmayınca hiçbir şey olmuyor. Sağlık olmayınca hayattan keyifte alamıyorsunuz" diyerek devam etti.

"Sağlık olmayınca bir iş başarmak da mümkün değil"

"Sağlık olmayınca bir iş başarmak da mümkün değil. Hizmet etmekte mümkün değil, hizmet almak da mümkün değil. Hayattan lezzet alabilmenin bir yolu varsa öncelikle sıhhatli olmak lazım. Muteber bir nesne yok devlet gibi derken, bir nefes sıhhatle hiçbir şeyin kıyaslanamayacak kadar da önemli olduğunu vurgulayan çok güzel ve önemli bir sözdür. Allah sağlıktan ayırmasın. İyi ki varsınız" diyen Dr. Şadi Yazıcı, sağlık vurgusu ile beraber önemli konulara değinerek devam etti.

Modern yaşamın önemli kısımları sağlık ve eğitim

Başkan Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzlamızda sağlık alanındaki birçok yatırımla gerek birinci basamak, gerek ikinci basamak ve üçüncü basamak hizmetleri Marmara Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilen ve Devlet Hastanemizin çok ileri düzeydeki hizmetleriyle en iyi şekilde karşılıyoruz. Sağlık sistemimiz gibi yine modern yaşamın diğer önemli bir kısmı olan eğitim ki, eğitim konusunda Mimar Sinan'daki üçüncü okula da başlıyoruz. Hafriyatı alındı. İnşaAllah okulu da yetiştirmeye çalışacağız" dedi.

"Kendine yeten bir ilçe Tuzla'yı birlikte oluşturuyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sözlerine, "Diğer önemli konu ulaşım. Marmaray bitti ve metronun bitmesiyle, inşallah bitirilmesini bekliyoruz. Diğer tüm otobüs hatlarıyla beraber İstanbul'a ulaşımı da bağlanmış kendine yeten bir ilçe olarak sıhhatli, sağlıklı bir ilçe ve bu hizmetleri sunabilen bir ilçeyi birlikte oluşturuyoruz" diye devam etti.

Dünya vatandaşlığı

Konuşmasını "İleride size sürprizlerim olacak. Bu konudaki sürprizlerimizi hep birlikte göreceğiz. 2009 yılında size dünya vatandaşlığını vaad etmiştim. Bugün Erzurum'dan halk günü yapıyorum. Bunun çok daha ötesini hep birlikte göreceğiz. Halk gününü Erzurum'dan yapabilen bir Tuzla Belediyesi'nin tüm telekomünikasyon ve informasyon altyapısı güçlü bir belediyecilik hizmeti ile, önümüzdeki günlerde akıllı şehirler ve akıllı kentler konseptinde bir çok hizmeti size sunacağız. Dünya vatandaşı olma yolunda ve 2009 yılında başlayan dünya vatandaşı olma vaadimi en iyi şekilde size sunmaktan onur ve gurur duyacağımı ifade ediyorum. İyi ki varsınız. Size hizmet etme fırsatını veren Rabbime hamd ediyorum. Tekrar hepinize öncelikle sıhhat ve hayırlı ömürler diliyorum. İyi ki varsınız" sözleriyle tamamlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı bir ilke daha imza atmış oldu.

Tuzla Belediyesi halk günü buluşmaları her Perşembe, kendi günü ve saatinde Tuzlalılar ile Tuzla Belediye Başkanını bir araya getirmeye devam edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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