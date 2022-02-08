Son dakika haberi! Halil Falyalı, KKTC'de uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi! Halil Falyalı, KKTC'de uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

AA, Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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Son dakika haberi! Halil Falyalı, KKTC'de uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş adamı Halil Falyalı, akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş adamı Halil Falyalı, akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre, Falyalı, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırıda, Falyalı'nın şoförünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis Basın Subaylığı henüz saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.

Halil Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.

Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest kalmıştı.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

Halil Falyalı, İş Adamı, Kıbrıs, Türk, Güncel, Haber

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