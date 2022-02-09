Son dakika haberi! HALİL FALYALI CİNAYETİ SORUŞTURMASI: 3 ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI-2
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetleri soruşturması kapsamında KKTC Polisi ile ortak yürütülen çalışma sonucu 3 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "08 Şubat 2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy'de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların Silahlı Saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır."- İstanbul
Demirören Haber Ajansı - Güncel