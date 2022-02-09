Son dakika haberi: HALİL FALYALI CİNAYETİ SORUŞTURMASI: 3 ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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Son dakika haberi: HALİL FALYALI CİNAYETİ SORUŞTURMASI: 3 ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: HALİL FALYALI CİNAYETİ SORUŞTURMASI: 3 ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberleri: GİRNE'de evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetleri soruşturması kapsamında KKTC Polisi ile ortak yürütülen çalışma sonucu 3 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

İSTANBUL (DHA) - GİRNE'de evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetleri soruşturması kapsamında KKTC Polisi ile ortak yürütülen çalışma sonucu 3 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. 3 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü'nde sorgulandığı öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "08 Şubat 2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy'de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların Silahlı Saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır."


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Silahlı saldırı, Halil Falyalı, İstanbul, Kıbrıs, Güncel, Haberler

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