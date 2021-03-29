Haliç Tersanesi'nde bağlı olan gemide yangın
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Haliç Tersanesi'nde bağlı olan gemide yangın

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Haliç Tersanesi'nde bağlı olan gemide yangın

Özgür EREN –Zeki GÜNAL / Beyoğlu Haliç Tersanesi'nde geminin elektrik panosunda yangın çıktı.

Özgür EREN –Zeki GÜNAL/ Beyoğlu Haliç Tersanesi'nde geminin elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Haliç Tersanesi'nde bağlı bulunan Alaeddin Yavaşca gemisinin elektrik panosunda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine tersaneye Beyoğlu, Fatih ve Şişli itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Gemide soğutma çalışması yapan ekipler olay yerinden ayrıldı.


Haliç Tersanesi'nde bağlı olan gemide yangın
Haliç Tersanesi'nde bağlı olan gemide yangın
Haliç Tersanesi'nde bağlı olan gemide yangın
Haliç Tersanesi'nde bağlı olan gemide yangın
Haliç Tersanesi'nde bağlı olan gemide yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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