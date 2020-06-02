Son dakika haberi... HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE HAFRİYAT KAMYONUNDA YANGIN (1)
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Son dakika haberi... HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE HAFRİYAT KAMYONUNDA YANGIN (1)

Gelen son dakika haberine göre Haliç Köprüsü çıkışı Topkapı yönünde bir hafriyat kamyonunda yangın çıktı.

Son dakika haberi... HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE HAFRİYAT KAMYONUNDA YANGIN (1)
02.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:17

Haliç Köprüsü çıkışı Topkapı yönünde bir hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Şoförü yangını fark edince kamyonu sağ şeride çekerek itfaiy ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, trafikte aksamalar meydana geldi. 

Görüntü dökümü:

--------------Olay yeri

-Yanan kamyon


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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