Son dakika haberi... HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE HAFRİYAT KAMYONUNDA YANGIN (1)
Gelen son dakika haberine göre Haliç Köprüsü çıkışı Topkapı yönünde bir hafriyat kamyonunda yangın çıktı.
02.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:17
Haliç Köprüsü çıkışı Topkapı yönünde bir hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Şoförü yangını fark edince kamyonu sağ şeride çekerek itfaiy ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, trafikte aksamalar meydana geldi.
Görüntü dökümü:--------------Olay yeri
-Yanan kamyon
- İstanbul
Kaynak: DHA