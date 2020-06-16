Son dakika haberi... Halı sahalar açıldı Bir son dakika haberine göre Uzun zamandır Aydın gündeminde yer alan ve normalleşme süreci ile birlikte tekrar hizmet vermeyi bekleyen halı sahalar ile ilgili karar kesinleşti.

Uzun zamandır Aydın gündeminde yer alan ve normalleşme süreci ile birlikte tekrar hizmet vermeyi bekleyen halı sahalar ile ilgili karar kesinleşti. Aydın'ın ilk Millet Kıraathanesi'nin açılış töreninde konuşan Vali Köşger, halı sahaların açılabilmesi için gerekli kararı imzaladı. Vali Köşger'in imzayı atmasının ardından halı sahalar bugün itibariyle faaliyetlerine başlayacak. Kararın işletmecilere gün içinde iletilmesi bekleniyor. - AYDIN Kaynak: İHA