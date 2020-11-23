Son dakika haberi | HALDUN DORMEN, KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI DUYURDU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | HALDUN DORMEN, KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI DUYURDU

23.11.2020 01:59 | Son Güncelleme: 23.11.2020 02:03
Son dakika haberi | HALDUN DORMEN, KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI DUYURDU

Son dakika gündem haberi: HALDUN DORMEN, KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI DUYURDU Usta Tiyatrocu, 92 yaşındaki Haldun Dormen, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

HALDUN DORMEN, KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI DUYURDU

Usta Tiyatrocu, 92 yaşındaki Haldun Dormen, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Dormen bir fotoğrafıyla birlikte şu paylaşımı yaptı:
"Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler. Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum."

- Dormen

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Haldun Dormen, koronavirüse yakalandığını duyurdu
Haldun Dormen, koronavirüse yakalandığını duyurdu
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Yapımına başlanıyor
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Yapımına başlanıyor
'Akşam haberimiz olur' diyen Bilim Kurulu Üyesi Özlü muhtemel kısıtlama kararlarını duyurdu
"Akşam haberimiz olur" diyen Bilim Kurulu Üyesi Özlü muhtemel kısıtlama kararlarını duyurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ahmet Kaya Funda Eryiğit Burcu Esmersoy
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Gökhan Gönül Lance Stroll Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bursa Rusya Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | HALDUN DORMEN, KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI DUYURDU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 02:03:24. #1.15#
title