Son dakika haberi | HALDUN DORMEN, KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI DUYURDU
23.11.2020 01:59 | Son Güncelleme: 23.11.2020 02:03
Son dakika gündem haberi: HALDUN DORMEN, KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI DUYURDU Usta Tiyatrocu, 92 yaşındaki Haldun Dormen, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
HALDUN DORMEN, KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI DUYURDU
Usta Tiyatrocu, 92 yaşındaki Haldun Dormen, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Dormen bir fotoğrafıyla birlikte şu paylaşımı yaptı:
"Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler. Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı