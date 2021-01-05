Son dakika haberi! Hakkari'nin HDP'li eski belediye başkanı Cihan Karaman'a adli kontrol şartıyla tahliye
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Son dakika haberi! Hakkari'nin HDP'li eski belediye başkanı Cihan Karaman'a adli kontrol şartıyla tahliye

05.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:20
Son dakika haberi! Hakkari'nin HDP'li eski belediye başkanı Cihan Karaman'a adli kontrol şartıyla tahliye

Edinilen son dakika haberine göre Hakkari'de hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan ve görevden alınan HDP'li eski belediye başkanı Cihan Karaman'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Hakkari'de hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan ve görevden alınan HDP'li eski belediye başkanı Cihan Karaman'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilen Karaman, duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan Karaman, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, adli kontrol şartıyla Karaman'ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 12 Ocak'a erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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