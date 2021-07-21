HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI'NIN ŞEHİT EDİLMESİYLE İLGİLİ 2 POLİS BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ
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HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI'NIN ŞEHİT EDİLMESİYLE İLGİLİ 2 POLİS BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI'NIN ŞEHİT EDİLMESİYLE İLGİLİ 2 POLİS BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in şehit edilmesi ile ilgili Ankara'dan 2 polis başmüfettişi atandı.

HAKKARİ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in şehit edilmesi ile ilgili Ankara'dan 2 polis başmüfettişi atandı. Şehit Emniyet Müdürü Cevher, Polis Memuru Nasuh Çulcu'nun göreve başladığı Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde bir kadın Komiser Yardımcısı'nı rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında uyarı cezası ve rapor tutulan Çulcu, polis evinde yemek yerken, 3 el ateş ederek, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit etmişti. Olay yerinde bacağından vurularak etkisiz hale getirilerek, yakalanan Çulcu, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI'NIN ŞEHİT EDİLMESİYLE İLGİLİ 2 POLİS BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ - Haberler
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