Son dakika haberi: Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Son dakika haberi: Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi: Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren-14 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Geçer Çukurca-Çığılı-Düztaş-1 Operasyonu" başlatıldı.

Dün ilçe kırsalında yapılan aramada kalaşnikof ve bu silaha ait 44 şarjör, tabanca ve 2 tabanca şarjörü, 7,65 milimetrelik 10 fişek, 2 savunma tipi el bombası, 14,5 milimetrelik 253 doçka mühimmatı, farklı çaplarda 327 uçaksavar mühimmatı ve 8 havan mühimmatı bulundu.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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