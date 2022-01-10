Son dakika haberi | Hakkari'de rahatsızlanan kişi ekiplerce zorlu koşullarda hastaneye ulaştırıldı - Haberler
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Son dakika haberi | Hakkari'de rahatsızlanan kişi ekiplerce zorlu koşullarda hastaneye ulaştırıldı

Son dakika haberi | Hakkari'de rahatsızlanan kişi ekiplerce zorlu koşullarda hastaneye ulaştırıldı
AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Hakkari'de yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kişi, kar ve tipiye rağmen paletli araçla bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kişi, kar ve tipiye rağmen paletli araçla bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Akbulut köyünde rahatsızlanan ve kalp krizi şüphesi olan kişinin yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine ambulansla köye gitmeye çalışan sağlık ekiplerinin kar, tipi ve sis nedeniyle ilerleyememesi üzerine bölgeye paletli ambulans ve UMKE aracı yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen ulaştıkları hastayı yaklaşık bir kilometre sedye ile taşıyarak ambulansa götürdü.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu Hakkari Devlet Hastanesine ulaştırılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi | Hakkari'de rahatsızlanan kişi ekiplerce zorlu koşullarda hastaneye ulaştırıldı

Son dakika haberi | Hakkari'de rahatsızlanan kişi ekiplerce zorlu koşullarda hastaneye ulaştırıldı

Son dakika haberi | Hakkari'de rahatsızlanan kişi ekiplerce zorlu koşullarda hastaneye ulaştırıldı

Son dakika haberi | Hakkari'de rahatsızlanan kişi ekiplerce zorlu koşullarda hastaneye ulaştırıldı

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AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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