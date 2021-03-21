Hakkari'de nevruz ateşini Vali Akbıyık yaktı
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Hakkari'de nevruz ateşini Vali Akbıyık yaktı

21.03.2021 11:56 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:27
Hakkari'de nevruz ateşini Vali Akbıyık yaktı

Hakkari'de nevruz ateşini Vali Akbıyık yaktıHAKKARİ'de, valilik ve belediye tarafından nevruz kutlaması düzenlendi.

Hakkari'de nevruz ateşini Vali Akbıyık yaktı

HAKKARİ'de, valilik ve belediye tarafından nevruz kutlaması düzenlendi. Nevruz ateşini, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık yaktı.

Hakkari'deki nevruz kutlaması, kent parkında düzenlendi. Etkinliğe Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, AK Parti İl Başkanı Abdulmutalip Özbek, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Nevruz ateşini ise Vali Akbıyık yaktı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, nevruzun, baharın müjdecisi olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından tef çalınıp halk oyunları gösterisi yapıldı. Etkinlikte ayrıca Hakkari yöresinin kültürünü temsil eden yöresel uzun havalar, Türkçe ve Kürtçe türküler seslendirildi.

Hakkari'de nevruz ateşini Vali Akbıyık yaktı
Hakkari'de nevruz ateşini Vali Akbıyık yaktı
Hakkari'de nevruz ateşini Vali Akbıyık yaktı
Hakkari'de nevruz ateşini Vali Akbıyık yaktı
Hakkari'de nevruz ateşini Vali Akbıyık yaktı
Hakkari'de nevruz ateşini Vali Akbıyık yaktı
Hakkari'de nevruz ateşini Vali Akbıyık yaktı
Hakkari'de nevruz ateşini Vali Akbıyık yaktı
Hakkari'de nevruz ateşini Vali Akbıyık yaktı
Hakkari'de nevruz ateşini Vali Akbıyık yaktı
Hakkari'de nevruz ateşini Vali Akbıyık yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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