Son dakika haberi! Hakkari'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 10 kişiye ceza verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Hakkari'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 10 kişiye ceza verildi

22.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:38
Son dakika haberi! Hakkari'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 10 kişiye ceza verildi

Edinilen son dakika haberine göre Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 10 kişiye 40 bin 250 lira idari para cezası verildi.

Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 10 kişiye 40 bin 250 lira idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kent merkezindeki bir adreste Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynatıldığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, 109 iskambil kağıdı, 4 bin 600 dolar ve 2 bin 110 lira para ele geçirildi, 10 kişiye "kumar oynamak" suçundan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayarak toplum sağlığını riske attıkları gerekçesiyle Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 40 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

İkamet sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Hülya Avşar Coşkun Sabah Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Josef De Souza Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Alman Adana İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Hakkari'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 10 kişiye ceza verildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 13:50:49. #1.14#
title