Son dakika haberi: Hakkari'de gökkuşağı güzelliği Gelen son dakika haberine göre Hakkari'de yağışların ardından oluşan gökkuşağı seyrine doyumsuz bir güzellik oluşturdu.

Hakkari'de yağışların ardından oluşan gökkuşağı seyrine doyumsuz bir güzellik oluşturdu.

Sabah saatlerinde etkili olan yağışların ardından çıkan gökkuşağının güzelliği, görenleri adeta büyüledi. Vatandaşlar bir süre gökkuşağını izledikten sonra bu anı fotoğraflayarak sosyal paylaşım sitelerinde paylaştılar.

Şehir merkezi ve çevredeki dağlarla bütünleşen gökkuşağı, güzel bir manzara oluşturdu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA