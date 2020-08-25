Son dakika haberi... Hakkari'de evden hırsızlık olayları 7 ayda yüzde 75 azaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Hakkari'de evden hırsızlık olayları 7 ayda yüzde 75 azaldı

Son dakika haberine göre Hakkari'de polis sorumluluk bölgesinde evden hırsızlık olayları, yılın 7 ayında, önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 75 azaldı.

Son dakika haberi... Hakkari'de evden hırsızlık olayları 7 ayda yüzde 75 azaldı
25.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:11

Hakkari'de polis sorumluluk bölgesinde evden hırsızlık olayları, yılın 7 ayında, önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 75 azaldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, başarılı operasyonlarla kentte tesis edilen huzur ve güven ortamının bozulmaması için fedakarca görev yapan güvenlik güçleri, terör ve kaçakçılığın yanı sıra asayiş olaylarının önlenmesi için çaba gösteriyor.

Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için yürütülen özverili çalışmalar ve vatandaşların duyarlılığı sonucu, kentteki asayiş olaylarında önemli oranda azalma yaşandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının istatistiklerine göre, Hakkari'de polis sorumluluk bölgesinde 7 aylık sürede evden hırsızlık olayları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75 azalarak 60'tan 15'e düştü.

Bu oranla Türkiye'de ilk sırada yer alan kentte, bu sürede asayiş olaylarında çeşitli suçlardan bin 480 şüpheli yakalandı.

Para ve kıyafet bulunan poşet, sahibine teslim edildi

Çalışmalar kapsamında son olarak bir vatandaşın yüklü miktarda parası ile kıyafetlerini koyduğu ve bir marketin önüne bıraktığı poşetin yerinde olmadığını bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yürütülen titiz çalışma sonucunda poşeti marketin önünden alan kişi ve onu yönlendiren şüpheliyi tespit eden ekipler, poşetin içindekileri eksiksiz şekilde sahibine teslim etti.

Ayrıca bir iş yerinden çeşitli gıda malzemelerin çalındığı ihbarını alan ekiplerin, buraya yakın güvenlik kameralarını incelemesi sonucu belirlenen şüpheliler yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine verildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Dünya
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm 3. Sayfa
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı 3. Sayfa
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Sele kapılmadan önceki son görüntüleri ortaya çıkmıştı! 'Boğuluyoruz, kurtarın' diyen aileden acı haber geldi 3. Sayfa
Sele kapılmadan önceki son görüntüleri ortaya çıkmıştı! "Boğuluyoruz, kurtarın" diyen aileden acı haber geldi
Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti 3. Sayfa
Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Mesaide topuklu ayakkabı nedeniyle düşen bankacı kadın, açtığı iş kazası davasını kazanırsa emsal bir karar olacak
Mesaide topuklu ayakkabı nedeniyle düşen bankacı kadın, açtığı iş kazası davasını kazanırsa emsal bir karar olacak
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Son Dakika: Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
Son Dakika: Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Sergen Yalçın, kritik maç öncesi Larin ile özel görüştü: Senden özveri bekliyorum
Sergen Yalçın, kritik maç öncesi Larin ile özel görüştü: Senden özveri bekliyorum
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Halit Ergenç Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Metin Oktay Sinan Gümüş Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Adana Bursa Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Hakkari'de evden hırsızlık olayları 7 ayda yüzde 75 azaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 11:14:27. #1.15#
title