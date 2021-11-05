Son dakika haberi! Hakkari'de Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin yargılanmasına başlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i silahla şehit ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık polis memuru Nasuh Çulcu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Çulcu ve tanıklar katıldı.

Duruşmada savunma yapan Çulcu, savcılıktaki ifadelerini tekrar ederek, olayın bir anda geliştiğini ve pişman olduğunu söyledi.

Duruşmaya SEGBİS ile katılan şehit Cevher'in eşi de sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Dosya kapsamında tanıklar ile avukatları dinleyen mahkeme heyeti, iddia makamının mütalaasını vermesinin ardından Çulcu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 3 Aralık'a erteledi.

İddianamede, sanığın, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması talep edilmişti.

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