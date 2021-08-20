Son dakika haberi... Hakkari'de dağlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haberi... Hakkari'de dağlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Hakkari'de dağlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 3 gün önce çıkan örtü yangının güvenlik birimleri, ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındığı bildirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 3 gün önce çıkan örtü yangının güvenlik birimleri, ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 17 Ağustos'ta ilçede Gomani Tepe çevresindeki otluk alanda yangın çıktığı belirtildi.

Orman İşletme Şefliği, jandarma, köy korucuları ve vatandaşların yardımı ile yangın müdahale aracı, itfaiye ve arazöz kullanılarak yangına müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, 3 hektar otluk alanın yandığı kaydedildi.

Açıklamada, yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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