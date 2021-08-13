Son dakika haberi! Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
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Son dakika haberi! Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Son dakika haberi! Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde "Hiçbir annenin yüreği yanmayacak, PKK kaybedecek anneler kazanacak" yazılı pankart ve dövizler ile HDP binası önüne yürüdü.

Eylemlerinin 14. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için Hakkari anneleri ve kadınları olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Tüm Türkiye'nin terör örgütünün gerçek yüzünü görmesini istediklerini belirten Çiftçi, "Gelin korkmayın, birleşelim, hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımız kurtulacak." dedi.

Yüreği yanık anneler olarak çocuklarını HDP'den istediklerini aktaran Çiftçi, şunları dile getirdi:

"Her canlının nasıl yaşam hakkı varsa dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz ve çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Evlatlarımıza kavuşmak için göstermiş olduğumuz kararlı duruş karşısında, karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte 'Teröre son' diyoruz. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır. Buradan çağrımızdır, bedenen yanımızda olmayıp gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olana herkese sesleniyoruz, bize katılın bu haklı davamızı birlikte büyütelim, çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım."

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar atan aileler, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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