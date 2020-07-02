Son dakika haberi | Hakkari'de 104 kilo 200 gram eroin ele geçirildi Son dakika güncel haberine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonette 104 kilo 200 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonette 104 kilo 200 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova'daki polis uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurdukları kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Pars"ın da kullanıldığı aramada kamyonetin bagaj kısmına yapılan gizli bölmede 199 paket halinde 104 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA