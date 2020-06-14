Son dakika haberi | HAKKARİ 85 yaşındaki kadını taciz edip, 15 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu Son dakika gelişmesine göre 85 yaşındaki kadını taciz edip, 15 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduAĞRI'nın Patnos ilçesindeki cezaevinden bir süre önce çıkan İsmail Tekin (40), geldiği Hakkari'de kola ve bisküviyle kandırdığı 15 yaşındaki erkek çocuğu S.K.'ya cinsel istismarda, 85 yaşındaki N.D.

85 yaşındaki kadını taciz edip, 15 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu

AĞRI'nın Patnos ilçesindeki cezaevinden bir süre önce çıkan İsmail Tekin (40), geldiği Hakkari'de kola ve bisküviyle kandırdığı 15 yaşındaki erkek çocuğu S.K.'ya cinsel istismarda, 85 yaşındaki N.D. adlı kadına da cinsel tacizde bulundu. Bağırarak kurtulan kadın, zanlının itmesiyle merdivenlerden düşerek ayağını kırdı. Polisin takibi sonucu yakalanan zanlı tutuklandı.

Olay, 9 Haziran'da meydana geldi yaşandı. Hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından 7 yıldır Ağrı'da cezaevinde olan İsmail Tekin, 2 ay önce tahliye oldu. Memleketi Hakkari'ye gelen Tekin, 5 gün önce bisküvi ve kolayla kandırdığı erkek çocuğu S.K.'ya (15) cinsel istismarda bulundu. Bu olaydan 2 saat sonra da alışveriş yapan N.D. (85) adlı kadının yanına yaklaşarak yardım dağıtıldığını, kendisinin aldığını, isterse bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi. Tekin, yaşlı kadınla birlikte cadde üzerindeki 5 katlı binaya girdi. Tekin, en üst kata çıktığı kadına cinsel tacizde bulundu. N.D.'nin bağırararak tepki göstermesi üzerine Tekin, kadını merdivenlerden itip kaçtı. Merdivenlerden düşen kadının ayağı kırıldı. Çevredekilerin olayı duyması üzerine polise haber verildi. Yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ise geniş çaplı soruşturma başlattı.

MOBESE KAMERALARI İNCELENDİ

Çevredeki tüm mobese kameraları tek tek incelenip 3 gün iz sürüldü. Zanlı, düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgunun ardından Tekin, çelik yelek giydirilip, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Dün akşam adliyeye sevk edilen Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA