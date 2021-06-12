Son dakika haberi | HAK-İŞ Yönetim Kurulu: "Çocuk işçiliğine karşı sosyal koruma sistemleri güçlendirilmelidir"

Son dakika haber: İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulunca, HAK-İŞ olarak çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarına özel bir önem verildiği belirtilerek, "Çocuk işçiliği sorununu çocuk hakları temelinde bir insan hakkı ihlali olarak değerlendiriyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulunca, HAK-İŞ olarak çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarına özel bir önem verildiği belirtilerek, "Çocuk işçiliği sorununu çocuk hakları temelinde bir insan hakkı ihlali olarak değerlendiriyoruz. Çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarında sosyal koruma sistemlerini sosyal diyalog anlayışıyla güçlendirmeliyiz" açıklaması yapıldı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu tarafından, 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklama, "Çocuk işçiliği yüzünden, çocuklar eğitimden mahrum bırakılmakta, sağlıkları bozulmakta ve bütün yaşamları olumsuz yönde etkilenmektedir. Çocuk işçiliği sosyal, fiziksel, psikolojik ve toplumsal boyutları olan ve bu boyutlarda çocuğun istismarına yol açan önemli bir sorundur. Çocuğun refahını ve geleceğini olumsuz etkileyen bu sorunun çözümü için toplumun tüm kesimleri birlikte mücadele etmelidir" ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler tarafından, 2021 yılının "Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Ulusal Yılı" ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, "Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından geliştirilen program ile küresel düzeyde başlatılan bu çağrı hareketinin ulusal düzeyde desteklenmesi hedeflenmektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Birleşmiş Milletlerin kararını memnuniyetle karşılıyor, bu mücadele sürecine katkı ve destek sunacağımızı ifade ediyoruz" değerlendirmesi yapıldı.

HAK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından, ILO ve Birleşmiş Milletler'in Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından açıklanan 160 milyon çocuk işçi tahmini anımsatılan açıklamada, "Raporda, dünyada çocuk işçilerin sayısının son 20 yılda ilk kez artış gösterdiği, son 4 yılda çocuk işçilerin sayısının 8,4 milyon arttığı ve çocuk işçilerin yüzde 70'ten fazlasının yani 112 milyonunun tarım sektöründe çalıştığı belirtilmektedir.

Türkiye'de ise TÜİK tarafından 2019 yılında açıklanan resmi verilere göre 5-17 yaş aralığında 720 bin çocuk işçi bulunmaktadır. Çalışan çocukların yüzde 65,7'sinin aynı zamanda eğitime devam ettiği, yüzde 35,9'unun da hane halkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak için çalıştığı çıkan sonuçlar arasındır. Bu veriler ışığında, çocuk işçiliği sorunun çözümü için işsizlik ve yoksulluk sorununu çözecek etkin sosyal politikalara ağırlık vermemiz gerektiğini belirtmek istiyoruz" açılmasına yer verildi.

HAK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sendikal örgütlenmenin çocuk işçiliğinin önlenmesi için önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sendikal örgütlenme hak ihlallerinin önüne geçilmesini, insana yakışır bir yaşamın tesis edilmesini, yoksulluğun önlenmesini, hakların ve özgürlüklerin geliştirilmesini sağlamaktadır. İşte bu sebeple, sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesi çocuk işçiliğini önleyecektir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak çocuk işçiliğiyle mücadele için bütün işyerlerini sendikalı olmaya davet ediyoruz.

HAK-İŞ olarak, sosyal koruma sistemlerinin yoksulluğun ve çocuk işçiliğinin önlenmesinde kritik bir öneme sahip olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü biliyoruz ki, sosyal koruma sistemleri gelirden yoksun kalan herkes için temel gelir güvencesi sağlamakta, insan onuruna yakışır bir yaşam için temel hizmetlere erişimi güvence altına almakta ve ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır. HAK-İŞ olarak, sosyal koruma sistemlerinin sosyal diyalog anlayışıyla güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu yaklaşımla, çocuk işçiliği ile mücadelede önemli bir aşama kaydedileceğini düşünüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı