Son dakika haberi... Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Şehit yakınları ve gazilerimizi tek bir talebi var, 'bizi unutmayın... Son dakika haberi... Gaziler Günü anma etkinliği Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'nın konuşması ANKARA - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Gaziler Günü anma etkinliği Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'nın konuşması ANKARA - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Kaynak: AA