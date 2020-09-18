Son dakika haberi... Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Şehit yakınları ve gazilerimizi tek bir talebi var, 'bizi unutmayın...
Son dakika haberi... Gaziler Günü anma etkinliği Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'nın konuşması ANKARA - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katıldı.
18.09.2020 22:50 | Son Güncelleme: 18.09.2020 22:56
Gaziler Günü anma etkinliği
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'nın konuşması
ANKARA - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katıldı.
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Kaynak: AA