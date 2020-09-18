Son dakika haberi... Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Şehit yakınları ve gazilerimizi tek bir talebi var, 'bizi unutmayın...
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Son dakika haberi... Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Şehit yakınları ve gazilerimizi tek bir talebi var, 'bizi unutmayın...

Son dakika haberi... Gaziler Günü anma etkinliği Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'nın konuşması ANKARA - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

18.09.2020 22:50 | Son Güncelleme: 18.09.2020 22:56

Gaziler Günü anma etkinliği

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'nın konuşması

ANKARA - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi... Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 'Şehit yakınları ve gazilerimizi tek bir talebi var, 'bizi unutmayın...

Kaynak: AA

AA Editörü - Muhammet Fatih Demirci
Muhammet Fatih Demirci
AA Editörü
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