Son dakika haberi... Hak İnsani Yardım Derneğinden Gazze'ye ambulans desteği

Son dakika haber... Hak İnsani Yardım Derneği, İsrail'in saldırıları sonucu zor günler geçiren Filistin halkına destek için Gazze'ye tam donanımlı ambulans gönderdi.

Hak İnsani Yardım Derneği, İsrail'in saldırıları sonucu zor günler geçiren Filistin halkına destek için Gazze'ye tam donanımlı ambulans gönderdi.

Derneğin açıklamasına göre, bölgeye, "Sınırı Aş, Bir Yara Sar" kampanyası kapsamında gıda ve ayni yardım yapılıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ve Filistin Kızılayı'nın yardım çağrısı üzerine de tam donanımlı bir ambulansı bölgeye ulaştırıldı.

Dernek bölgedeki ambulans teslimatlarına ilerleyen günlerde de devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan