Son dakika haberi... Hak İnsani Yardım Derneğinden Gazze'ye ambulans desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Hak İnsani Yardım Derneğinden Gazze'ye ambulans desteği

Son dakika haberi... Hak İnsani Yardım Derneğinden Gazze'ye ambulans desteği
Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Hak İnsani Yardım Derneği, İsrail'in saldırıları sonucu zor günler geçiren Filistin halkına destek için Gazze'ye tam donanımlı ambulans gönderdi.

Hak İnsani Yardım Derneği, İsrail'in saldırıları sonucu zor günler geçiren Filistin halkına destek için Gazze'ye tam donanımlı ambulans gönderdi.

Derneğin açıklamasına göre, bölgeye, "Sınırı Aş, Bir Yara Sar" kampanyası kapsamında gıda ve ayni yardım yapılıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ve Filistin Kızılayı'nın yardım çağrısı üzerine de tam donanımlı bir ambulansı bölgeye ulaştırıldı.

Dernek bölgedeki ambulans teslimatlarına ilerleyen günlerde de devam edecek.

Son dakika haberi... Hak İnsani Yardım Derneğinden Gazze'ye ambulans desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

Son dakika haberleri! İsrail'de Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını açıkladı
Son dakika haberleri! İsrail'de Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hasan Polatkan Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Enes Ünal Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Hak İnsani Yardım Derneğinden Gazze'ye ambulans desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 12:07:42. #1.15#

title