Son dakika haberi | Haiti polisi, hükümet yetkililerinin Moise suikastine karıştığı iddialarını yalanladı
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Son dakika haberi | Haiti polisi, hükümet yetkililerinin Moise suikastine karıştığı iddialarını yalanladı

Son dakika haberi | Haiti polisi, hükümet yetkililerinin Moise suikastine karıştığı iddialarını yalanladı
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Haiti polisi, hükümet yetkililerinin Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesine karıştığı iddialarını yalanladı.

Haiti polisi, hükümet yetkililerinin Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesine karıştığı iddialarını yalanladı.

Haiti Emniyet Genel Müdürü Leon Charles, Kolombiya basınında geçici başbakan Claude Joseph'ın, Moise'nin suikastının arkasındaki isim olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Charles, söz konusu iddiaları destekleyen herhangi bir delilin bulunmadığını söyledi.

Kolombiya merkezli yayın yapan bir televizyon kanalı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Moise'nin suikastının arkasında geçici başbakan Joseph'in olduğunu iddia etmişti.

Moise, suikasttan 2 gün önce Joseph'in yerine atayacağı yeni başbakanı belirlediğini duyurmuştu.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Haiti'ye asker gönderilmesinin gündemlerinde olmadığını bildirdi.

Moise'nin suikastında 23 kişi gözaltına alındı

Charles, suikasta ilişkin 18'i Kolombiyalı eski asker olmak üzere 23 kişinin gözaltına alındığını, soruşturma kapsamında FBI dahil bazı ülkelerin istihbarı birimlerinden destek aldıklarını aktardı.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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