Son dakika haberi... Haiti'de cumhurbaşkanı seçimi 7 Kasım'a ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Haiti'de cumhurbaşkanı seçimi 7 Kasım'a ertelendi

Son dakika haberi... Haiti'de cumhurbaşkanı seçimi 7 Kasım'a ertelendi
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Haiti'de evinde suikasta uğrayan Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin halefini seçmek için yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri, 7 Kasım'a ertelendi.

Haiti'de evinde suikasta uğrayan Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin halefini seçmek için yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri, 7 Kasım'a ertelendi.

Seçim Konseyi Sözcüsü Richard Dume, daha önceden 26 Eylül'de yapılması kararlaştırılan cumhurbaşkanı seçimlerinin 7 Kasım'a ertelendiğini bildirdi.

Dume, seçimin ertelenme nedeniyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Moise suikastı

Haiti'nin 53 yaşındaki Cumhurbaşkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise ise yaralanmıştı.

Durumu kritik olan Moise, ambulans uçakla ABD'nin Miami kentindeki Baptist Hastanesi'ne götürülmüştü.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, suikastın 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu komando birliğince düzenlendiğini söylemişti.

Moise'yi öldüren paralı askerlerin, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırdığının ortaya çıkmasının ardından Haiti kamuoyunun suikastta ABD'nin parmağı olduğu yönündeki şüpheleri artmıştı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerde 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı Açıklaması
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerde 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı Açıklaması
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Memur ve memur emeklisine 2022 yılı için yüzde 6+5 zam teklifi
Memur ve memur emeklisine 2022 yılı için yüzde 6+5 zam teklifi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Erdoğan Yüksek Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Mustafa Sandal Murat Dalkılıç
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Lionel Messi Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Haiti'de cumhurbaşkanı seçimi 7 Kasım'a ertelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 12:19:36. #1.14#

title