Son dakika haberi | Haiti'de Başbakan Henry, kabinesine 9 bakan atadı

Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz'da suikastla öldürülmesinden sonra ülkenin liderliğini üstlenen Başbakan Ariel Henry, dün yemin ederek yeni kabinesine 9 bakan atadı.

Atamalar, ülkede şiddet, adam kaçırma ve devam eden yakıt kıtlığının arttığı bir dönemde yapıldı.

Başbakan Henry, yeni kabinesine hitaben yaptığı konuşmada, "Bunu zor koşullar altında kabul ettiniz." dedi.

Devletin otoritesini yeniden tesis etmek için azami çabayı göstereceklerini kaydeden Henry, "Bu hükümetin temel sorumluluklarından biri güvenli ve istikrarlı bir ortam yaratmaktır." ifadesini kullandı.

Henry, aralarında dışişleri, ekonomi, adalet, eğitim ve sağlık gibi çeşitli pozisyonların bulunduğu 9 bakanı atadı.

Başbakan Henry, ülkede gelecek yılın başında cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin yapılacağını belirtmişti.

Moise suikastı

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise ise yaralanmıştı.

Moise'nin uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Moise'nin ölümünden kısa süre önce atadığı ancak yemin etmediği için görevi resmiyet kazanmayan Henry de 21 Temmuz'da başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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