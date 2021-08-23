Son dakika haberi... Haiti açıklarındaki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi
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Son dakika haberi... Haiti açıklarındaki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi

Son dakika haberi... Haiti açıklarındaki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Haiti açıklarında 14 Ağustos'ta meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi.

Haiti açıklarında 14 Ağustos'ta meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi.

Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 207'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 12 bin 268 olduğunu açıkladı.

100 binin üzerinde evin yıkıldığı veya hasar aldığı depremde, 344'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülkenin yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini belirtmişti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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