Son dakika haberi: Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 1297'ye yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1297'ye yükseldi, yaralı sayısı ise 5 bin 700'ü aştı.