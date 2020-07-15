Son dakika haberi: Hain darbe girişimi Konak Meydan'da anıldı (3) Son dakika güncel haberine göre 'BU SENE 15 TEMMUZ'U BURUK KUTLUYORUZ'15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılı nedeniyle düzenlenen anma töreninde kürsüye gelen AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Bayramınızı kutluyorum.

'BU SENE 15 TEMMUZ'U BURUK KUTLUYORUZ'

15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılı nedeniyle düzenlenen anma töreninde kürsüye gelen AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Bayramınızı kutluyorum. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatanın bölünmez bütünü için şehadate eren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. 15 Temmuz bir darbe kalkışmasıdır. 15 Temmuz aynı zamanda bir işgal girişimidir. Ancak bu darbe kalkışmasına bu işgal girişimine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü birliğiyle milletimiz dur demiştir. 15 Temmuz milletimizin şanlı direnişidir. 15 Temmuz milletimizin şanlı zaferidir. Milletimiz bir defa daha 'Millet ne derse o' demiştir ve bundan sonra da öyle demeye devam edecektir. Milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz, tanımayacağız. Bu sene 15 Temmuz'u buruk kutluyoruz. Biz bu meydanlara milyonlara alıştık. Bu sene pandemi sürecinden dolayı buruk kutlama yapıyoruz ama inşallah seneye yüz binlerle bu kutlamayı yapacağız" dedi.

O GECEYİ ANLATTIDarbe girişimi gecesine dair de konuşan Sürekli, "15 Temmuz 2016'da 21.30 sularında hain darbe kalkışması ortaya çıktığında dönemin İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı aradım, gerekli bilgileri verdi. 'Valiliğe gelelim, orada bu süreci takip edelim, milletimiz orada toplansın' dedim. Dönemin komutanlarıyla süreci programladık. Yüz binleri bulduk o gece. Sabaha karşı Marmaris'e giden Cumhurbaşkanı'na suikasta giden hain teröristler İzmir'e doğru geliyorlardı. Risklerden biri helikopterlerin valiliği ve önündeki halkı taramasıydı. Bununla ilgili alınacak tedbirleri konuştuk. Millet dışarıda, biz de milletimizle olalım, ne olacaksa olsun diye düşündük. 'Gelecekleri varsa görecekleri de var' dedik. Ama gelmediler. Foça'dan çıkarma filosunun hareket ettiğini öğrendik. Güzelbahçe'deki balıkçıları çağırdık, körfezin ağzını kapatmak için yüzlerce balıkçı harekete geçti ve körfez girişi kapatıldı. Gemiler yarı yoldan dönmüşler. Allah bize bir daha o gece yaşananları yaşatmasın. Allah ülkemizi daima ileri götürsün" dedi.VALİ KÖŞGER SANCAĞI 3 KERE ÖPTÜ

Milli sporcular, '15 temmuz şehitleri sancak koşusu' adı altında 2 bin 500 metre boyunca sancağı taşıyarak konak meydanına geldi. Vali Yavuz Selim Köşger, sancağı milli sporculardan teslim aldı. Sancağı Vali Köşger'e Down Sendromlu özel sporcu Selin Durgut verdi. Vali Köşger, bayrağı üç kere öpüp alnına koydu. Sahnede kahramanlık türküleri söylendikten sonra program sona erdi.

Melis KARAKUZULU- Davut CAN/İZMİR,

Kaynak: DHA