Son dakika haberi | Haftanin ve Gara bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi | Haftanin ve Gara bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

06.10.2020 21:17 | Son Güncelleme: 06.10.2020 21:22

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Son dakika haberi | Haftanin ve Gara bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi | Haftanin ve Gara bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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