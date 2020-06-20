Son dakika haberi! Haftalar sonra cadde ve sokaklar boş kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Haftalar sonra cadde ve sokaklar boş kaldı

Son dakika haberleri: Haftalar sonra cadde ve sokaklar boş kaldı Sakarya'da LGS kısıtlamasında sokaklar 6 saatliğine sessizliğe büründü 1 Haziran itibari ile normalleşme sürecine geçilmesi sonrasında sokağa çıkma kısıtlaması uzun bir aradan sonra Liselere Giriş Sınavı nedeni ile kısa süreli olarak geri getirildi.

20.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:01

Haftalar sonra cadde ve sokaklar boş kaldı

Sakarya'da LGS kısıtlamasında sokaklar 6 saatliğine sessizliğe büründü

SAKARYA - 1 Haziran itibari ile normalleşme sürecine geçilmesi sonrasında sokağa çıkma kısıtlaması uzun bir aradan sonra Liselere Giriş Sınavı nedeni ile kısa süreli olarak geri getirildi. Sakarya'da LGS kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar 6 saatliğine boş kaldı.

Dünya'da ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Haziran normalleşme sürecine geçilmesi ardından kaldırılmıştı. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluk ile birlikte virüsün bulaşma riskini azaltmak ve sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla 09.00 ile 15.00 saatleri arasında tüm Türkiye genelinde 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kapsamda Sakarya'nın en işlek cadde ve sokakları da uzun bir süre sonra boş kaldı. Araç ve insan yoğunluğunun neredeyse yok denecek kadar az olduğu caddeler saat 15.00 itibari ile sona erecek. İstisnalar dışında vatandaşların kurallara uyduğu gözlenirken kısıtlamanın son bulmasıyla caddelerin yeniden hareketlenmesi bekleniyor.

Son dakika haberi! Haftalar sonra cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi Haber
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı Haber
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Koronadan ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Koronadan ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin...
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Emre Kınay Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Rıza Çalımbay Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Lgs Türk Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Haftalar sonra cadde ve sokaklar boş kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 13:23:56. #1.15#
title