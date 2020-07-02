Son dakika haberi: Hafriyat kamyonu çöken yola böyle düştü Son dakika 3. sayfa haberine göre Hafriyat kamyonu çöken yola böyle düştü Bakırköy'de bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü.

Hafriyat kamyonu çöken yola böyle düştü İSTANBUL - Bakırköy'de bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu hafriyat kamyonunun devrilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bakırköy Taşhan Caddesindeki köprü altında hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu kamyon devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafriyat kamyonun çökme sonucu devrilme anı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: İHA