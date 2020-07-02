Son dakika haberi: Hafriyat kamyonu çöken yola böyle düştü
Son dakika 3. sayfa haberine göre Hafriyat kamyonu çöken yola böyle düştü Bakırköy'de bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü.
02.07.2020 13:48 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:44
Hafriyat kamyonu çöken yola böyle düştü
İSTANBUL - Bakırköy'de bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu hafriyat kamyonunun devrilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Bakırköy Taşhan Caddesindeki köprü altında hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu kamyon devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafriyat kamyonun çökme sonucu devrilme anı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kaynak: İHA