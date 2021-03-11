Son dakika haberi... Hafriyat alanındaki yangın 6 saatte, 40 ton suyla söndürüldü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde inşaat alanlarından çıkan hafriyatın döküldüğü bölgede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ettiği yangın, 6 saatte 40 ton su kullanılarak, söndürüldü.

Kuşadası'nda inşaat alanlarından çıkan hafriyat ile molozların döküldüğü bölgede, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin yakınındaki ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Ekiplerin, 6 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınan yangını söndürmek için 40 ton su kullanıldığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER