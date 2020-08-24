Son dakika haberi... Hafik'te sulama hattı borusu patladı
Son dakika haberi: Sivas'ın Hafik ilçesinde barajdan gelen sulama hattı borusunda patlama meydana geldi.
24.08.2020 17:39 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:36
Sivas'ın Hafik ilçesinde barajdan gelen sulama hattı borusunda patlama meydana geldi.
Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine inşa edilen Pusat-Özen Barajı'nın sulama hattının Çay Mahallesi'nden geçen kısmında Zehni Yalçın'ın evinin yakınında patlama yaşandı.
Boruların patlamasıyla yaklaşık 6 metre çapında çukur oluştu. Irmağı andıran su akıntısı boru hattının kapatılmasıyla yavaş yavaş azaldı.
Evinin 15 metre yakınında borunun patladığını belirten Yalçın, "Yaklaşık 1 ay önce yine patladı. Boru hattının buradan kaldırılması için dilekçe verdik. Yetkililerden yardım bekliyorum." dedi.
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Kaynak: AA